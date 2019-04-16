【即市分析】汽車股何解冇晒油？

東方產經專欄作者帥哥：內地汽車股氣氛轉弱，在香港上市的汽車股同樣受拖累，藍籌股吉利汽車(00175)跌2%，廣汽集團(02238)、長城汽車(02333)跌3%及比亞迪股份(01211)跌1至3%(汽車製造板塊追蹤：https://bit.ly/2zj2lAO )。另外，汽車相關股亦間接受影響，正通汽車(01728)、中升(00881)、敏實(00425)跌幅介乎1至4%不等。



從基本面睇，汽車股作為中美貿易戰最早期受累者之一，即使市場憧憬中美貿易談判已接近尾場，惟行業競爭加劇問題不會因而解決，反而中汽協早前數據顯示，內地3月汽車銷量按年跌5.2%，首季累降11.3%，反映行業營運環境仍見明顯改善。事實上，長安汽車(000625.SZ)最新業績顯示，去年收入663億元人民幣，同比減少17.14%；淨利潤更大減九成，正正是今期引發中港兩地汽車相關股回軟的誘因。



大行花旗早前報告就指，中資汽車股股價早前上揚，是由於市場預料內地今年第二至第三季的零售銷售複合增長率為4.5%，但相信汽車股板塊估值已反映相關預期。



策略上，港股長假期在即，加上汽車股本身唔算熱炒板塊，短期內要重現活力確有難度，故即使看好行業前景，亦暫宜忍手，候長假後再謀定後動。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

