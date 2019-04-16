樓價UPDATES：嘉湖鬆綁貨3年升值逾六成

近年樓價累積相當升幅，天水圍嘉湖山莊有業主持貨滿3年鬆綁，即以615萬港元沽貨，帳面賺逾六成。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●大潭陽明山莊14座低層81室，實用面積1,441方呎，三房間隔，成交月租75,000元，實用呎租52元。



●小西灣藍灣半島8座高層C室，實用面積811方呎，三房一套間隔，以月租32,000元租出，實用呎租39.5元。



●西半山高士台1座複式連天台及平台特色戶，實用面積2,235方呎，四房四套房間隔，以8,600萬元易手，實用呎價38,479元。



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九龍區



●將軍澳新寶城6座低層D室，實用面積436方呎，兩房間隔，原叫價690萬元，減至682.6萬元售出，實用呎價15,656元。



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新界區



●大埔太湖花園16座低層E室，實用面積422方呎，兩房間隔，每月叫租約13,500元，減至13,000元租出，平均呎租30.8元。



●天水圍嘉湖山莊麗湖居4座高層H室，實用面積547方呎，三房間隔，以615萬元沽出，實用呎價11,243元。原業主2016年2月以375萬元入市，持貨3年帳面獲利240萬元或約64%。



●屯門兆康苑Q座高層2室，實用面積431方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價498萬元，實用呎價11,555元。



●粉嶺綠悠軒4座高層A室，實用面積427方呎，兩房間隔，原開價600萬元，減價3萬元或0.5%，以597萬元成交，實用呎價13,981元。



●元朗錦綉花園紫荊西路單號屋，實用面積1,100方呎，三房兩廳間隔，原開價1,600萬元，微減至1,590萬元售出，實用呎價14,455元。



●沙田花園城2座低層A室，實用面積350方呎，兩房間隔，以521萬元易手，實用呎價14,886元。



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