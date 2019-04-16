【市後重點睇】圓匯企111.9 道期向好
美匯指數續企96.9，圓匯反覆企111.9；歐元兌美元企1.130；英鎊報1.308。港匯報7.839。離岸人民幣處6.70水平。金價報1,285美元，布油企71美元，紐油企63.3美元。道指期貨升67點。
●市後關注點
-21:15 美國3月工業產出和製造業產出
-周三凌晨02:00 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭講話
-美股盤後 Netflix公布業績
-周三04:30 美國石油協會(API)發布行業版原油庫存周報
●恒生指數全日升319點或1.07%，報30,129點。https://bit.ly/2ZdLgkZ
-鴻海集團董事長郭台銘表示，這兩天會決定是否參加來年台灣的總統大選。鴻海系炒上，富智康曾飆17%。
-5G概念股抽升，中興通訊飆8%，高見26.1元，其A股一度漲停。京信通信升6.6%；中國鐵塔、長飛光纖光纜及中國通信服務升2.4%至3%。
●A股快報：三大指數升約2%，5G板塊現漲停潮。https://bit.ly/2UE3gGv
-3月份新投資者按月飆1倍，總數突破1.5億。
●亞洲股市：日股收升52點，電訊股熱炒。https://bit.ly/2DdZf0M
●歐洲股市三大指數好淡爭持，英國富時100指數升0.06%，報7,441點；德國DAX指數升0.1%，報12,035點；法國CAC指數持平，報5,509點。
●【名家貼士】李偉傑：平安好醫生目標52元。https://bit.ly/2DaaA1V
●【大師午間教路】博恒指向下突破！https://bit.ly/2ZnviVA
●【即市分析】
-內險股轉強，跟炒揀... https://bit.ly/2KEBB3C
-汽車股何解冇晒油？https://bit.ly/2GpqJ5C
●【股匯攻略】新加坡A50短線阻力在14000。https://bit.ly/2IqG4VI
●中國財政部：中國1季度全國一般公共預算支出按年增長15%，收入增加6.2%。1季度稅收收入按年增長5.4%。1季度全國國有土地使用權收入按年下降9.5%。
●伊朗呼籲歐洲盡快啟動特別結算機制INSTEX，繞過美制裁。
●彩客化學預期染料中間體價格今年穩中有升。
●海日灣II開放示範單位，數十組客輪候睇樓。
●利東邨連環破頂，每呎9184元未補價公屋歷來最高。
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