飲鴆止渴？OECD︰中國刺激經濟措施恐拖累未來增長

外媒引述經濟合作與發展組織(OECD)的報告指，中國的刺激經措施將會支撐今明兩年的經濟增長，但可能會令早前「去槓桿」控制債務水平的努力付諸流水，就中期而言，更會加劇經濟的結構性扭曲，拖累經濟。



報道指出，2019年中國地方政府將獲准發行價值2.15萬億元人民幣的特殊目的債券，為基礎設施項目提供資金，按年增加59%。而根據國際評級機構標準普爾的估計，地方政府或已背負高達40萬億元的隱性債務。



OECD在報告中表示，基建刺激措施可以在一段時間內推動經濟增長，但亦會使不平等及和資本錯配現象惡化，從而導致中期經濟增長放緩。



該組織認為，企業的債務將再度增加，而「去桿槓」進展亦會受阻。目前中國企業債務已下降至國內生產總值(GDP)的約1.6倍，但這一水平仍高於其他主要經濟體。

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