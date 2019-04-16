【fb直播】港股走勢飄忽　點捉路？

中港股市周二(16日)上演單日轉向，恒指由跌轉升，拗腰重上3萬大關！係咪預示周三(17日)內地GDP等重磅數據靚仔，「春江鴨」預先炒起？



內銀內險發力撐市，藍籌升幅首5位都由佢地包辦！板塊追落後，現價追入夠值博？



早前有追捧之車股回軟，吉利(00175)跌穿250天線！內地3月70個大中城市新建商品住宅銷售價格按年升10.6%，創近兩年新高，內房同樣要跌！資金轉炒中資金融股，車股內房板塊齊齊受壓，有貨速速沽？



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