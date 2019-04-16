重磅預警！日央行技窮　股市一穿呢個位就累埋Yen價

外國傳媒報道，日本著名經濟投資人物、曾在高盛、摩根大通等美國華爾街著名投資銀行工作30多年，投資經驗甚豐的Commons Asset Management Inc.董事長Ken Shibusawa(渋澤健)表示，日本央行自2010年以來，已購買了數以萬億日圓計的交易所交易基金(ETF)資產，使日本股市像債市一樣功能失調，應該停止，因會破壞股市有效配置資本的能力。



他說：「日本央行間接成為日本企業的股東，把日本市場推向了被破壞的境地...由於日本央行已採取了史無前例的貨幣政策，之後必須要採取史無前例的退市策略。如果沒有，日本恐被破壞，這是我真正擔心的事。」



數據顯示，截至9月，日本央行持有的ETF市值總計達29萬億日圓(約2萬億港元)，央行持有規模更佔日本ETF市場的77%。Shibusawa表示，如果央行繼續購買，可能會在未來幾年就超過政府養老金投資基金，成為日本股票的最大持有者。



日本央行行長黑田東彥指出，一旦日本東證指數(Topix)跌穿1,350點，央行持有的ETF就會錄得未變現虧損。他的言論正正是回應Shibusawa的指摘。後者警告，一旦東證指數挫至1,200到1,400點，日本央行就要重新審視購買ETF是否對金融市場健康構成威脅。



該指數周二(4月16日)收報1,626點，在去年12月全球冧市中，一度低見1,409點。數據亦顯示，日本央行去年購買了總值6.5萬億日圓的ETF，多於6萬億日圓目標，創下紀錄。



事實上，日本在過去6年推出非常規瘋狂放水政策，也不能使通脹升至2%目標，近期經濟更陷入衰退邊緣，近期已惹起市場關注央行是否技窮。



【倘日本央行技窮 日圓會如何？】

若果日本股市真的再挫，證明央行已技窮，日圓又會如何？日本央行前理事門間一夫今年1月已警告，日圓兌每美元很有可能在未來幾個月內升至100大關(即每百日圓兌港元或見7.8水平)，更估計央行已技窮，無法扭轉日圓爆升的局面。



他認為，央行幾乎「沒有明顯利大於弊的有效政策措施」來抵抗經濟衰退，因經過6年激進的放水措施後，「彈藥庫」已空虛。

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