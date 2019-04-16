299人仔國產AI手機　平過傳統功能機！

來自小米眾籌的多親AI電話QF9，外形設計及材料都是一部普通不過的功能手機，採用2.4英寸彩色屏幕，但功能郤遠超一部功能手機，而公開發售僅售299元人民幣，較現時深圳傳音控股有售的功能手機最平每部50美元(約390港元)還要便宜。



QF9的功能包括內置小米研發的語音助手小愛同學、紅外遙控器、多親微信聊天、遠程定位、語音輸入、62種語言中外互譯、支持WIFI熱點等4G手機性能。



另外，該款手機融合紅外遙控器功能，可以控制空調、電視、機頂盒等紅外設備。而因為是人工智能手機，研發公司多親提供AI翻譯，精通62種語言，翻譯速度快、精準。在外放語音的同時，可以即時顯示翻譯結果，文字顯示細膩。



另外，該手機還提供遠程定位功能，可通過Wifi、GPS、基站多重定位，可隨時了解兒童或長者位置，家人小孩外出更放心。明顯是針對兒童和長者市場。



該手機還配備雙卡槽，支持內地全網通的雙SIM和單TF記憶卡，而且它的擴展存儲最高支持到32GB。1820mAh電池，持久待機。一次充電待機8天，可連續通話500分鐘，無需頻繁充電。



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