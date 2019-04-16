新股專輯：廣汽擬分拆新能源車業務上市

據外電報道，廣汽集團(02238)計劃分拆旗下新能源汽車業務上市。



報道引述廣汽新能源副總經理肖勇在上海車展上稱，公司有意上市，但拒絕透露更多細節。他指，目前新能源汽車銷售佔廣汽總銷售約1%，公司今年目標售出6萬輛新能源汽車，於2021年前達到收支平衡，並期望10年內可躋身全球新能源汽車企前三甲。



廣汽集團於2017年成立全資附屬公司廣汽新能源，據其業績報告，去年廣汽新能源銷量突破2萬輛。此外，集團亦在擴建新能源汽車產能，總項目投資近47億元人民幣，規劃新能源車年產能20萬輛，其中一期10萬輛的產能將於今年5月投產。

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