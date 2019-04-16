【深度分析】中美倘達貿易協議　輸家仲有邊個？

中美貿易戰持續至今，雙方已接近最後一輪談判，這場曠日彌久的爭端或將告一段落。不少人憧憬協議達成後，全球經濟可望重上正軌。不過「有人歡喜有人愁」，對中美而言或是雙贏的局面，但實情是中美雙贏的同時，全球卻因此出現大批新「輸家」...





●亞洲諸國恐遭美國侵食市場

國際貨幣基金組織(IMF)早前表示，中國很可能會加大進口美國商品。這意味仰賴對中國出口的亞洲國家，其貨品將在協議下受到美國貨的挑戰，更甚是沒經過競爭就已被摒諸於門外。



分析指，特朗普政府為削減美國對華的貿易逆差，以求在競選連任前取得「功績」，會要求中國購買巨額美國農產品及能源產品；而現時，越南、泰國、馬來西亞及蒙古亦有將能源產品銷往中國，這些國家在中國的市佔率勢必因而受挫。





●台灣科技行業陷困局 GDP損失恐達1%

華爾街大行高盛的報告指出，若中國增購1,250億美元總值的美國商品，將會重創亞洲的半導體產業。該行更預計，台灣將受到57億美元的經濟損失，佔其國內產總值(GDP)的1%。



高盛解釋，在協議達成後，中國勢將向美國採購大量半導體產品，對行業供應鏈造成衝擊。除了台灣外，電子產品佔整體出口額四成的馬來西亞，也將遭受達22億美元的經濟損失，相當於該國GDP約0.7%；而日本及韓國也將損失80億美元生意，分別佔兩國GDP的0.2%及0.5%。





●南美國家農產品出口被擠壓

另方面，南美洲出口至中國的農產品也勢將受到影響。數據平台Statista顯示，2018年巴西總共出口了8,361萬噸大豆，按年大增22.7%，更創下歷史紀錄。而今年首兩月的出口量按年更大增85.2%。由於需求大增，當地大豆價格亦水漲船高。惟一旦中國對美國的大豆取消關稅，情況或會出現轉變。



不過，早前有外媒引述巴西農業部官員Eduardo Sampaio Marques表示，無論中美協議如何，巴西今年的大豆供應量也難再創新紀錄，原因是本年度的大豆產量料會出現下跌。





●澳洲煤炭或痛失中國市場

今年2月，彭博社報道指出，澳洲礦業公司New Hope表示，中國停止就自澳洲進口煤炭辦理清關手續；亦有傳中國企業正避免從澳洲進口煤炭。外界猜測，這或與澳洲封殺華為5G設備有關。惟中國外交部其後否認有關傳聞。



然而，有分析指出，中國或改向美國購買煤炭。原因是特朗普競選時曾經承諾，協助西維珍尼亞州振興煤炭業。據了解，當地盛產煤礦，惟近年因美國對燃煤電廠實施排碳量限制而受到打擊。另外，美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)亦曾提到，2017年澳洲受颶風黛比(Debbie)吹襲影響，煤礦產量大跌。那一年，美國對華的煤炭出口量大增六成至320萬噸。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm