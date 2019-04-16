大唐國際發電︰今年煤價或回落　擬拓展海外新能源業務

大唐國際發電(00991)執行董事兼副總經理應學軍在業績會上表示，集團計劃2019年資本開支為74.39億元人民幣(下同)，按年減少43.07億元，主要因煤電機組建設高峰期已經過去，而火電方面的資本開支料由去年的72.83億元降至29.41億元；風電則為31.31億元，按年微增2.22億元。



他又預計，在去產能及需求減少的情況下，加上煤價在過去2年屬高位，今年煤價或有所回落，而去年公司煤炭成本約每噸610億元，按年約升3%。



他指，現時集團未有權股融資計劃，但其他融資方案則視乎融資成本而定。



至於新能源發電方面，應學軍指，集團一直高度關注相關政策，而日後海外拓展將以新能源發電為主。



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