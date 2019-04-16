邪到你唔信...丁蟹回歸　港股4月29日起冧市開端？

自從鄭少秋於1992年飾演《大時代》丁蟹角色，播出後適逢港股大冧市，被視為「丁蟹效應」後，鄭少秋每每有新劇上演，甚至僅重播，港股都會聞風色變。若效應持續，2019年4月29日至6月7日，港股又會否劫數難逃？禍不單行的是，剛巧亦是傳統上「五窮六絕」魔咒。



據悉，由鄭少秋主演的《詭探前傳》，將於4月29日晚上播出，預計播到6月7日。



回看去年10月，鄭少秋主演的新劇《將夜》播出，結果港股整個第4季都沒有好表現。2015年港股「大時代」時，媒體就特地重播《大時代》，以為「有心插柳」會冇事？結果股民又中招。



根據統計，過去鄭少秋只要有新劇播出，港股極大機會遇上災難，例如1992年《大時代》、1994年《笑看風雲》、1995年《男人四十一頭家》、1996年《天地男兒》等。事後均證明「丁蟹效應」不容忽視。

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