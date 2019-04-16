勿期望4月冧市！往績預言未來兩周上升居多

外國傳媒報道，美股周一(4月15日)雖然微跌，但若根據往績，跌市仍未是時候來臨，未來兩周更可能有得升。



專門以史為鑑的研究機構Bespoke Investment Group發表統計數據指出，過去20年，標指在聯邦納稅申報截止日期後的一周內，平均升近1%；第二周亦平均升1.5%。截止報稅日子正是4月15日，即剛剛過去，換言之，由4月15日起至26日兩周，美股多數有運行。



不過，上述往績不適用於2018年，去年標指在4月15日後的一周大跌2.87%，為1990年以來最差，之後的第二周亦跌2.12%。惟值得留意的是，往績沒有連續兩年都大跌，換言之，去年不濟反而預示今年平穩或上升的機會更高。

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