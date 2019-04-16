【北水追蹤】力吸內銀內險　沽吉汽融創

港股今日(周二)收復失地，恒指升319點，報30,129點，主板成交1,042億元，中資金融股成升市主角。港股通成交額約140億元，按日減少3億元，佔主板成交額約13%，南下資金錄得淨流入約18億元人民幣。



北水主力買內銀內險股，難怪相關個股表現突出。中國銀行(03988)及工商銀行(01398)之港股通分別錄得淨流入約2.97億元及2.88億元；中國平安(02318)、中國太保(02601)及中國太平(00966)分別錄得淨流入約3.75億元、2.64億元及1.41億元；另新華保險(01336)亦錄得淨流入7,552萬元。



不過，建設銀行(00939)及中信銀行(00998)分別錄得淨流出約5,281萬元及3,695萬元。



吉利汽車(00175)之港股通錄得淨流出約1.22億元，另騰訊控股(00700)及融創中國(01918)亦分別錄得淨流出約8,853萬元及1.17億元。

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