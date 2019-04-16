鍾國頌重返港航董事局任主席　擬引入新投資

香港航空控股股東香港航空諮詢服務公司及Frontier Investment Partner發聲明指出，香港航空於特別股東大會上通過新董事任命決議，鍾國頌出任主席，連同其他新董事即時控制董事局，並與現有管理層合作。



鍾國頌於去年8月辭任香港航空董事一職，如今重返董事會。



聲明指出，新董事目的是共同捍衞公司財務穩健性，致力解決當前的狀況，亦已聘請獨立專業人士及機構，包括核數師及法律顧問，對香港航空的財務狀況進行第三方調查及評估。團隊將尋求解決包括關聯方交易在內的部分遺留問題，亦將探討其他相關方案的可能性，包括為公司引入新投資等。



聲明續表示，事件對香港航空的航班、乘客或員工均無任何影響，公司營運一切如常。



更多關於港航新聞：

【港航陷財困 空運牌照局促解釋短期改善辦法】

https://bit.ly/2ZcDRlU





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm