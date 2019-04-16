【安心炒股】心無厭足　人性本惡？

4月16日(周二)，港股做好，恒指重上30,000點樓上，本來以為復活節長期前交投會逐步轉靜，點知連續兩日成交逾一千億元，恒指周二收報30,129點，升319點，主板成交1,042億元。



藍籌股之中，內險及內銀股可謂升市雙引擎，單是建設銀行(00939)、工商銀行(01398)、中國人壽(02628)及中國銀行(03988)，已貢獻恒指近兩百點，佔升幅逾六成，可見中資金融股走勢明顯轉強，散戶追入內銀輪證，博其遲來先上岸。



中資金融股做好，一來是近期內地公布的新增貸款及社會融資數據勝預期，二來是周二內地恢復逆回購，即係話人民銀行雖然暫不降準，但仍會以其他方式向市場注入流動性。對股民而言，魚缸有水魚兒則活的道理，顯淺易明！



不過，回想滬綜指由年初低位2,440點反彈至上周高位3,288點，累升幅度已超過三成，憧憬經濟觸底復甦的概念一定程度已作反映。問題是，未來內地經濟發展尚非坦途，雖則話資本市場加大開放，會迎來更多外資流入，但若然宏觀經濟發展速度不配合，外資也是可進可出。眼前就連大落後的內銀股都起步，中資金融股呢轉升浪係咪近尾聲，不無疑問。



再看隻中國平安(02318)，股價較年初低位已累升逾四成，可唔早唔遲，近日多家大行上調其目標價，大部分睇110至120元水平。經驗告訴大家，每次出現呢類大行集體唱好的現象，就要有所警惕！



也許，股票愈貴愈多人買是常識。心無厭足，敢於逐利，就是人性。咁啱周二香港一宗熱爆的娛圈新聞，不也在說明「心無厭足」的道理？在股票市場，大戶們也是睇準人性弱點，喺大旺市尾段就超買個股發放利好消息，將股價推上高位散貨，反正炒家樂意高追，大行們唱好的理據是否充分，沒太多人會深究。呢段時間先落場追貨，短線也許尚有微利，但論值博率已相對下降。就看音樂椅遊戲到最後，邊個冇凳坐！



東方產經專欄作者帥哥

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