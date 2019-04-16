一日完成自動化倉庫改造　倉儲機械人創企搶攻海外

內媒報道，深圳新創倉儲機械人公司Syrius炬星近日完成數千萬元人民幣Pre-A輪融資，本輪由真格基金領投、明勢資本跟投，由一葦資本擔任財務顧問。此前，Syrius炬星曾於去年7月獲得由明勢資本領投的近千萬元人民幣天使輪融資。



與大多公司以無軌AGV機械人切入智能倉儲賽道不同，Syrius炬星選擇的解決方案是自主移動機械人（AMR）。目前，其名為炬星AMR的首款產品已經開始量產，預計將於6月開始向海外客戶發貨。



Syrius炬星並發布其「24小時整倉快速自動化」解決方案。簡單理解：客戶只需準備一個空倉庫，Syrius炬星可以在24小時之內完成貨架搭建、地圖繪製、業務邏輯設置、以及貨物上架，將空倉庫改造成自動化倉庫。據創始人蔣超介紹，這套方案可以在不大的空間內儲存大量SKU，適用於電商、第三方物流、醫藥、電子等多個場景。



智能倉儲從一開始就是個全球市場。雖然目前內地市場需求不大，但海外訂單很踴躍，Syrius炬星在去年年底發布方案之後，拿到德國、日本的訂單。該公司估計，AMR全球市場將在未來3至5年膨脹100倍 。



另外，由於具備成本優勢，Syrius炬星也計劃未來自己準備一批機械人集群，更靈活地支持客戶POC；也能提供融資租賃服務，與客戶一起運營倉庫，進一步降低門檻。



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