上交所發布科創板保薦機構認購新股指引

內地A股科創板特設保薦機構跟投制度，上交所發布《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》的通知，明確保薦機構相關子公司跟投科創板制度。



通知顯示，保薦機構使用自有資金承諾認購的規模為發行人首次公開發行股票數量2%至5%的股票，鎖定期2年。詳情如下，



-對於發行規模不足10億元人民幣(下同)的，跟投比例為5%，但不超過4,000萬元。



-發行規模10億元以上、不足20億元的，跟投比例為4%，但不超過6,000萬元；



-發行規模20億元以上、不足50億元的，跟投比例為3%，但不超過1億元；



-發行規模50億元以上的，跟投比例為2%，但不超過10億元。

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