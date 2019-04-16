基金經理調查：料衰退明夏才顯現　最愛沽空歐股

外國傳媒報道，美銀美林公布了最新基金經理調查顯示，受訪的基金經理4月認為，沽空歐股是「最擁擠交易」，為連續第二個月有此結論。



調查訪問了187位大戶、合共管理資產高達5,470億美元，他們認為貿易摩擦是最大的尾部風險，同時亦擔憂經濟增長。



當中，約66%人認為，經濟背景是「低增長、低通脹」，該比例為2016年10月以來最高；七成人預計全球經濟衰退只會在2020年下半年開始出現。與此同時，他們認為，聯儲局扭轉了加息立場，幫助了股市今年上揚，略佔多數的人預計，聯儲局不會再加息。

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