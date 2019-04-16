聲寶6.18寸翻蓋摺屏手機曝光　可摺30萬次

外媒報道，2019年開始，摺屏手機開始逐漸成為手機行業的熱點，目前，三星、華為等品牌已經先後發布採用柔性屏設計的摺屏手機，而根據最新消息指，聲寶也要加入柔性屏領域。



聲寶剛在日本發布一款特別的OLED可摺疊柔性屏幕手機，這塊屏幕的尺寸為6.18英寸，解像度為1440×3040，支持DCI-P3廣色域顯示。官方表示，這塊屏幕可以承受約三十萬次的彎摺，按照一個用戶每天彎摺一百次來計算，聲寶的這塊柔性屏可以使用八、九年，無須擔心彎折過後手機屏幕出現損傷。



除了更出色的使用壽命外，這塊摺疊屏幕也是亮點多多。目前見到的大多數柔性屏手機都採用了橫向對摺的設計，而聲寶的這塊柔性屏則採用上下對摺的翻蓋手機復古設計。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

