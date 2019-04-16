致富智庫：「股神」一句話勉勵年輕人　勝過教你搵大錢

若要數投資界的殿堂級人物，「股神」巴菲特必佔一席，相信無人異議。他曾以一句話勉勵年輕人：「照顧好你的身心。」



這句話看似十分普通，不過他繼續闡述：「不如這樣說吧！我願意送你一輛你夢寐以求的汽車。你可以選擇任何你想要的汽車，然後當你下午離開課室時，那輛車已在家裏等你；不過，這輛車也是你一生中唯一的汽車...」



「那麼，你下一步會如何呢？你可能會詳細閱讀說明書4次，然後才會去開動它；你甚至不捨它有絲毫耗損，寧願整天都把它放在車房，保護它；又或者頻密地為它更換偈油...」



「如果一天，你發現他某些部分有銹蝕，你會立即處理，免得情況惡化；這是因為你知道，它是你一生中唯一的一輛汽車。」



「你們的身心，就好像這輛汽車。你只有一個心、一個身體，這就是你餘生。如果在你年輕時不好好照顧身心，就等於任由這輛汽車損壞，當你40、50歲時，就變成了一輛開不動的車了。」



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