內地樓市回溫　杭州地單日成交126億人幣

內地樓市再現回溫迹象，杭州市主城土地大戰單日成交126億元人民幣(下同)，有成交土地創當地樓面地價次高。



內地媒體報道，最先競價的杭州望江新城住宅地，僅用20分鐘即達到封頂價格，隨後，經歷22輪競逐，最終由發展商濱江以52億元投得，每平方米樓面地價45,326元，自持比例達22%。



據報這一樓面地價已非常接近杭州歷史最高。2016年3月，杭州綠城集團以37.35億元競得潮鳴地塊，折合每平方米樓面地價為45,368元。



自持比例意指發展商需自持商品住房的比例，相關比例樓面全部用於對外租賃，不得銷售。持有年限與土地出讓年限一致。

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