聯交所股權變動資料顯示，中盈盛達融資擔保(01543)於4月11日及12日被吳志堅合共增持66萬股，最新持股數目8,363萬股。



金風科技(02208)於4月11日及12日獲施羅德合共增持989萬股，最新持股數目8,571萬股。



華興資本(01911)於4月12日獲Infiniti Trust (Hong Kong) Ltd增持173萬股，最新持股數目3,280萬股。



資本策略地產(00497)於4月11日獲惠理集團(00806)增持3,064萬股，最新持股數目約7.3億股。



長城汽車(02333)於4月10日獲摩根大通增持4,573萬股，最新持股數目約1.85億股。



集一家居(01495)於4月15日及16日獲Xinling Ltd合共增持206萬股，最新持股數目約3.65億股。



星星地產(01560)於4月15日獲林建國增持57萬股，最新持股數目3,882萬股。



百信國際(00574)於4月15日獲陳燕飛增持45萬股，最新持股數目約7.54億股。



美亨實業(01897)於4月11日獲王世濤增持36萬股，最新持股數目1,990萬股。



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中創環球控股(01678)於4月12日被CENTRAL PROFIT GROUP LTD減持90萬股，最新持股數目11.21億股。



中遠海能(01138)於4月10日被摩根大通減持160萬股，最新持股數目7,657萬股。



恒安國際(01044)於4月10日被摩根大通減持26萬股，最新持股數目5,946萬股。



濰柴動力(02338)於4月10日被摩根大通減持198萬股，最新持股數目9,578萬股。



天保能源(01671)於4月11日被Tsinlien Group Company Ltd減持249萬股，最新持股數目697萬股。



敏華控股(01999)於4月15日被東方證券股份減持887萬股，最新持股數目約1.84億股。



數字王國(00547)於4月12日被SBCVC Digital Fund, L.P.減持7億股，最新持股數目約15.33億股。



紛美包裝(00468)於4月12日被Janus Henderson Group PLC減持14萬股，最新持股數目6,670萬股。



金斯瑞生物科技(01548)於4月10日被Genscript Corporation減持103萬股，最新持股數目約8.86億股。



香港寬頻(01310)於4月12日被The Capital Group減持590萬股，最新持股數目7,519萬股。



鼎豐集團(06878)於4月12日被Asia United Fund減持4,800萬股，最新持股數目約7.16億股。



中信國際電訊(01883)於4月11日被左迅生減持60萬股，最新持股數目降至0。



京信通信(02342)於4月11日被劉紹基減持16萬股，最新持股數目51萬股。



藥明生物(02269)於4月11日被李革減持30萬股，最新持股數目約6.72億股。

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