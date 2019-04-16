全球最強大戶：股市仍會「升到你唔信」　因為...

外國傳媒報道，全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)最新表示，全球股市「高處未算高」，主因是投資者的熱情未高漲，預計未來可能有更多資金湧入，繼而出現「融漲」(melt-up)。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



他說：「我們是有融漲的風險，而不是大冧風險，因為我們截至目前為止，看不到資金大量湧入股市。我們有破紀錄的現金，但仍看到資金流出股市，無論是散戶或機構投資者，都未對股票有太大熱情。」



他又說：「有不少資金湧向固定收入資產，但我們看不到股票如此...目前全球央行鴿派程度是前所未有，市場欠缺良好資產，是可以觸發股市融漲。」

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