你一定見過！21世紀最強股票不是科技股　而是...

有沒有想過，生活細節能致富？外國傳媒報道，原來由2000年開始至今的21世紀，最強股票不是諸如蘋果公司、Google、亞馬遜、Netflix等科技股，亦不是散戶投資者耳熟能詳的其他藍籌股，而是在香港也有出售的魔爪飲料(Monster Beverage)！該公司由2003年上市至今，股價累飆了600倍，遠遠拋離其他任何股份。



這隻「魔爪」認真不能輕視，2003年1月股價仍低於0.1美元，時至近期已超過54美元，市值由不足100萬美元，飆至逾290億美元。



事實上，魔爪飲品銷量節節上升，由2001年起，銷售額每年平均最少升9%；由2008年起，盈利逐年上揚，截至2018年，銷售淨額達38億美元，按年升13%，錄得淨利潤9.93億美元，按年增21%。



魔爪是全球其中一款最大型能量飲料，截至今年3月，佔據該飲料市場份額達35%，僅次於紅牛的38%。在2018年1月全球股市最亢奮時，股價一度升至近69美元，直至可口可樂加入能量飲料戰團，奪取近19%市佔率，魔爪威力才減弱。



魔爪的故事提醒投資者，買股票不是追逐「名牌」，反而應留意生活細節，有甚麼產品是新近引進，而又反應不俗，就不妨跟進。「股神」巴菲特當年投資可樂，也是因為覺得可樂很好喝。



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