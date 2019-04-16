美國銀行首季賺68.7億美元　市前股價挫近2%

外媒報道，美國第二大銀行集團美國銀行，今年第1季度純利68.7億美元(下同)，按年升5.8%，每股盈利70美仙，好過市場預期的66美仙。扣除利息開支，收入按年跌約0.4%至230億元，差過預期。期內，消費者貸款及企業貸款分別錄得3%及4%的增長，主要受惠美國息口上調。



美股開市前延長交易時段，該公司股價跌1.98%，報29.25美元；該股前收市價為29.84美元，跌逾1%。



另外，美國個人護理品牌強生公司公布今年第1季度盈利下跌14%，至37.5億元。不過，銷售額200.2億元，好過市場預估的196.1億元。該公司預測全年銷售額804億至812億元。強生市前股價漲逾1%。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth