馬頭角津匯14伙減價　最多劈逾17%

據一手銷售資訊網資料，其士國際集團(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯修訂兩張價單，個別單位價單售價大幅下調17%。



該盤3號價單中，有4伙減價16.2至17.2%，減幅最多為20樓J室，面積368方呎，價單售價由943.2萬下調至780.5萬元，減價162.7萬元。



至於5號價單則有10伙減價，減幅介乎0.9至8.3%，其中19樓D室，價單售價由1,377.6萬元下調至1,263萬元，減價約114.6萬元。



上述新盤同時亦修訂付款辦法及優惠。照售價減8%的60天內付款辦法C City Hub 60已被刪除，現時只餘下90天內繳付樓價的付款辦法A City Hub 90，照售價減5%。



優惠方面，去年10月31日或之前購入單位可獲的限時折扣2%已刪除。不過「印花稅津貼」優惠則由3.75%上調至8%。

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