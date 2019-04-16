在新西蘭央行眼中　毛利人的森林和幣策不無關係

外國媒體報道，新西蘭央行行長奧爾(Adrian Orr)可能是最不受金融市場和分析師歡迎的央行行長，因為他雲山霧罩的說話方式讓人感到迷罔。



在新西蘭出生的奧爾上任剛滿一年，在過去的政策演說中就多次提到毛利族的森林和鳥類之神--Tane Mahuta，以解釋央行在經濟中扮演的角色，或是談論文化和行為這類話題。



綜觀全球，央行行長就政策的解釋對市場有舉足輕重的影響，那麼新西蘭土著毛利人的傳說與新西蘭的貨幣政策有何關系？



奧爾為此辯解，他說這是央行為接觸更廣泛群體而做出的部分努力，「央行的廣大受眾是新西蘭公眾。我們在外界眼裡是值得信賴的機構，但他們不知道我們到底在做甚麼。這就是我在溝通方面面臨的挑戰」



然而，他一反其他行長的行徑未受到市場歡迎。有意見認為，如果他也用這麼多時間就貨幣政策進行清楚、全面的演說，所有人都會更加了解央行的想法。

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