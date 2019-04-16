夜市UPDATES：美股早段升幅收窄　港夜期無方向

貿易議題及憂慮企業盈利前景繼續壓抑市場情緒，美股3大指數高開後升幅收窄，道指報26,444點，升59點；標指報2,913點，升7點；納指報8,017點，升41點。港股期指夜市報30,123點，跌1點，低水7點。



道指成分股之一的醫保股聯合健康回吐全部漲幅，目前轉跌1.39%，早段一度漲逾3%。該公司首季盈利和收入均超預期，且上調全年指引，惟敵不過獲利盤。



有消息稱，歐盟暫時計劃周四(4月18日)與美國展開貿易談判，並料在9月初前達成協議，惟法國和比利時拒絕支持與美國的新貿易談判。歐股普遍靠穩，英股升0.53%；法股升0.25%；德股升0.7%。



後市方面，不少專家繼續看好。其中，KKM Financial行政總裁Jeff Kilburg表示，企業盈利讓市場鬆了一口氣，如果繼續看到盈利超預期，將會看到股市再創新高。



全球最大投資管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)亦稱，全球股市「高處未算高」，主因是投資者的熱情未高漲，預計未來可能有更多資金湧入，繼而出現「融漲」(melt-up)。



「融漲」的意思是投資者蜂擁入市是因非理性的樂觀情緒，而不是企業及經濟基本因素。這往往是股市末段升浪，升幅可以十分驚人。



數據方面，美國3月工業生產按月意外下跌0.1%，有別於市場預期升0.2%，期內設備使用率由前一個月經修訂後的79%降至78.8%，市場原預期升至79.2%。



【21:30】受美企業績理想帶動，美股開市早段做好，道指升145點，至26,530點；納指升28點，至8,004點；標指升9點，至2,914點。



強生首季盈利雖下跌，但仍好過預期，股價早段升2.01%至139.27美元。



美國銀行首季純利增長5.7%至破紀錄的73.1億美元，或每股70美仙，高於預期。美銀股價早段跌1.93%至29.26美元。



法興將高盛目標價由190美元削至170美元，高盛股價早段照升0.69%至201.28美元。

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