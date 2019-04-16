空軍集結！淡友全力沽空美股ETF　暫未見甜頭

外國傳媒報道，淡友回歸了，正在全力沽空，惟目前未見有斬獲。



報道指出，美股多隻交易所買賣基金(ETF)近期備受淡友追捧，成為了沽空目標，反映愈來愈多人正在賭冧市。



上述ETF包括SPDR標普零售股ETF，包含了94隻零售股，目前已售出的沽空倉位達525%；VanEck Vectors半導體股ETF，包含了25隻追蹤全球的晶片股，目前已售出的沽空倉位達140%；SPDR標普油氣開發及生產商ETF，包含了64隻鑽探及提煉股，目前已售出的沽空倉位達117%。



可惜的是，淡友未見甜頭，零售股ETF今年以來累升近11%；半導體股ETF周一(4月15日)更創新高，今年以來累升近30%；油氣股ETF亦累漲逾20%。

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