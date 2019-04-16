新盤UPDATES︰尚珩洋房雙破頂　津匯減價

用家需求持續，帶動豪宅新盤連錄成交，部分售價及呎價更創出項目新高，而其他新盤市場反應熱烈，發展商提價加推。



●尚珩洋房逾1.46億沽 呎價逾4萬雙破頂

香港興業國際(00480)旗下沙田九肚尚珩剛售出1號洋房，實用面積為3,591方呎，屬五房四套間隔，樓高三層，設1,768方呎花園及826方呎天台，連三個車位成交價逾1.46億元，實用呎價40,930元。



項目提供61伙，至今以招標形式售出48伙，總成交金額逾29.03億元，連同早前售出的38個住客停車位，套現逾30.47億元。



成交紀錄冊顯示，如買方提前付清成交金額全數，可獲最高3%之現金回贈。



●澐灃洋房逾5300萬沽

永泰地產（00369）等的沙田九肚澐灃售出H30號洋房，實用面積2,222方呎，天台面積456方呎，平台及花園面積分別為152及186方呎，成交價5,377.3萬元，呎價24,200元。



●海璇四房戶售逾1.03億

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇周一(4月15日)以招標形式售出第1座16樓A單位，為四房間隔，實用面積1,585方呎，成交金額逾1.03億元，呎價65,330元，為項目開售至今第5宗成交過億元的單位。



●巴丙頓山連沽3伙 非本地客付30%稅入市

中原地產西半山首席營業董事李巍表示，由該行獨家的西半山巴丙頓山，以招標形式連沽3伙，套現逾1.04億元。其中20樓A室，實用面積1059方呎，屬四房套間隔，以4,447.8萬元易手，實用呎價42,000元。買家為非香港永久居民，需繳付30%買家印花稅。



●紅山半島洋房逾9,500萬售出

華懋集團旗下大潭紅山半島售出棕櫚徑131號洋房，單位面積2,788方呎，享1,097方呎特大庭院及578方呎天台，為四房雙套間隔，雙套房連平台設計，成交價逾9,590.55萬元，呎價34,399元。



●新盤部署：海日灣II投資客望購入400萬以下單位

億京發展的大埔海日灣II首度開放示範單位予公眾參觀，高峰時期有逾百人排隊等候。

睇樓客王小姐表示，認為是次開價吸引，有意購入單位自住，早睇有留意同區的嘉熙及雲滙等。



至陳先生則指出，之前未有留意其他新盤，是次首次嘗試抽新盤，希望購入樓價400萬元以下單位作投資。



【15:02】億京發展的大埔海日灣II，周一(15日)以貼市價首推295伙的價單，今日(16日)下午3時首度開放示範單位予公眾參觀，現場所見，有數十組睇樓客排隊等候參觀，亦有不少地產代理在場撈客，氣氛不俗。



價單顯示，入場單位之一為第6座1樓B室，實用面積243方呎，折實售價逾359.82萬元，折實呎價14,808元，為同區公布價單形式發售單位中最平。



●藝里坊‧1號提價2%加推25伙 折實均價逾3萬

恒基地產（00012）旗下西營盤藝里坊‧1號周二(4月16日)上載4號價單，提供25伙，加價約1至2%，包括13伙開放式單位及12伙一房戶，折實售價由逾666.87萬至逾941.09萬元，折實呎價由28,486至33,698元，平均呎價30,775元。



項目同時上載銷售安排，將於本周六(4月20日)發售12伙，包括7個開放式單位及5個一房戶，折實售價由逾685.3萬至逾928.19萬元，折實呎價28,486至33,698元。



●龍譽10伙加價最高逾一成

據一手銷售資訊網資料，保利置業集團(00119)啟德龍譽修改價單，其中10伙加價3.4至10.7%，加幅最高為2B座11樓F室，實用面積865方呎，價單售價由2,711.4萬上調至3,002.1萬元，最新價單呎價為34,706元。



●馬頭角津匯14伙減價 最多劈逾17%

據一手銷售資訊網資料，其士國際集團(00025)、寶聲集團及市區重建局旗下馬頭角津匯修訂兩張價單，個別單位價單售價大幅下調17%。



該盤3號價單中，有4伙減價16.2至17.2%，減幅最多為20樓J室，面積368方呎，價單售價由943.2萬下調至780.5萬元，減價162.7萬元。



至於5號價單則有10伙減價，減幅介乎0.9至8.3%，其中19樓D室，價單售價由1,377.6萬元下調至1,263萬元，減價約114.6萬元。



上述新盤同時亦修訂付款辦法及優惠。照售價減8%的60天內付款辦法C City Hub 60已被刪除，現時只餘下90天內繳付樓價的付款辦法A City Hub 90，照售價減5%。



優惠方面，去年10月31日或之前購入單位可獲的限時折扣2%已刪除。不過「印花稅津貼」優惠則由3.75%上調至8%。



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