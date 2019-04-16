新股專輯︰聯合金融再度申請主板上市

商人蔡朝暉旗下聯合金融再度遞交主板上市申請，保薦人為中國銀河國際。



該公司透過旗下聯合證券及聯合資產管理，持有證監會發出的第1、4、9號牌照，以從事證券交易、保證金融資、股票債券包銷配售以及資產管理服務。據初步招股文件，公司去年收入錄1.45億元，按年減少31.65%，純利則按年跌2.85%至5789.5萬元。



聯合金融曾先後多次申請於創業板及主板上市，但申請最終均已失效。其大股東蔡朝暉夫婦持有公司上市前全部股權。



曾於2016年11月申請在創業板上市的演唱會籌辦商藝能環球也二度提交主板上市申請，獨家保薦人為富強金融資本。



另外，內地移動廣告服務商輝煌明天科技及本地維修改建工程商盈滙企業，則首次申請上主板，保薦人分別為金聯資本及均富融資。



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