本周最矚目！內地周三早上10時哄動全球股市

全球股市今年以來水漲船高，很多人都擔心大幅調整將至，後市關鍵在於內地周三(4月17日)公布的一連串經濟數據，原因在於中央已推出一連串刺激經濟措施，一旦數據符預期或勝預期，反映措施見效之餘，若中美能在稍後時間達成貿易協議，將更有利經濟在下半年全面復甦，故不得不留意。



香港時間周三早上10時：

●內地公布今年第一季經濟增長，市場預期增長6.3%

●1至3月社會零售數據，市場預期增長8.3%

●1至3月規模以上工業增加值，市場預期增長5.6%

●1至3月城鎮固定資產投資，市場預期增長6.3%

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