樓價UPDATES：用家睇樓不足半粒鐘　極速購錦豐園

二手市況氣氛佳，用家把握機會入市，部分單位放盤不久即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角珊瑚閣A座高層04室三房戶，實用面積1,173方呎，座向北面及外望海景，獲區外換樓人士以約2,600萬元承接，實用呎價22,165元，屬同類單位新指標。原業主於1994年購入單位，期內帳面獲利約1,813萬元。



●西半山敦皓第2座高層D2室，實用面積1,075方呎，屬兩房連主人套房間隔，獲外籍租客以6.85萬元承租，實用呎租63.7元。原業主於2017年以3,483萬元入市，租金回報率約2.4厘。



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新界區



●元朗原築2座中層D室，實用面積約450方呎，屬兩房間隔。原業主開價約606萬元放售僅數天，因價格相宜，有區內用家睇樓1次，即以588萬元購入，實用呎價約13,067元。



●馬鞍山嘉華星濤灣2座低層C室兩房戶，實用面積513方呎，座向西北享海景。單位放盤4個月，原叫價820萬元，最終成功以788萬元易手，實用呎價15,361元。原業主於2015年持貨至今，帳面獲利160萬元。



●天水圍居屋天頌苑L座高層3室，實用面積506方呎，兩房兩廳，獲外區綠表買家於未補價第二市場以420萬元購入，實用呎價為8,300元，成交價及呎價均屬屋苑同類單位新高。



●二手市況旺，不少上車用家積極找尋筍盤。一位上車客睇樓不足半小時，火速以482.8萬元承接荃灣錦豐園2座低層A室，以實用面積約339方呎計，實用呎價約14,242元。



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