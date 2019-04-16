港貨櫃吞吐量首季挫一成　次季料續負增長

香港海運港口局公布，3月份本港貨櫃吞吐量為158.2萬個標準箱(TEU)，按年跌2.8%，連跌十四個月；首季貨櫃吞吐量則累計為441.4萬個標準箱，按年跌9.7%。香港付貨人委員會執行總幹事何立基預期，第二季本港貨櫃吞吐量勢將維持單位數字的負增長。



香港生產力促進局主席林宣武表示，香港作為轉口港角色，很多時香港並非商家的首要出口港。他並稱，目前商家需要支付船公司近400美元費用，因此很多廠商會選擇於內地直接出口，導致本港貨櫃吞吐量每況愈下。



受到中美貿易戰影響，美國買家暫停落單以觀察談判結果。而政府統計顯示，本港今年首3個月貨櫃吞吐量分別按年下跌8.2%、19.6%和2.8%，當中，2月份出現高雙位數負增長，主要是有農曆新年假期，加上買家暫停落單，本港貨櫃碼頭在當時幾乎停工。



而隨着3月份碼頭運作回復正常後，春季訂單亦開始付運，所以貨櫃吞吐量雖出現按年負增長，但幅度已大幅回落。



另外，其餘主要貨櫃港口亦公布首季貨櫃吞吐量，其中寧波舟山港首季共處理669.6萬個標準箱，按年升3%；深圳首季共處理605.44萬個標準箱，按年升1.39%；廣州首季共處理482.7萬個標準箱，按年升13.2%。而新加坡首季共處理890萬個標準箱，按年升0.45%。



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