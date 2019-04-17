古勝：內銀內險輪流發力

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，話咁快到星期三，港股得番兩個交易日就放假，要到下周二先至復市。不過，中港股市近期都幾蠱惑，滬綜指周二走勢破腳穿頭，最終升2.3%收報3,253點；至於港股，周一高開低走，周二就反轉嚟個低開高走，但其實兩日都走不出29,660至30,280點區間，波幅唔細之餘成交亦唔見大縮，同時又未真正殺到落恒指牛熊兩邊的重貨區，睇怕短線大市都唔會有明確方向。



資金輪流炒作迹象明顯，繼早前騰訊(00700)一枝獨秀後，呢轉就輪到中資金融股發威，其中以內銀重磅建設銀行(00939)同工商銀行(01398)最吸睛，前者周二勁升3.9%報7.18元，已上破近期降軌阻力，成交急增至56.8億元。建行現價市帳率0.8倍，周息率4.9厘，估值吸引，就算淨係買來收息都唔錯。



至於工行，亦升3%報6.03元，市帳率約0.8倍，周息率4.8厘，後市一旦上破前高位6.19元，應可再展升浪。說到底，港股早前反覆向上之時內銀股已經跑輸，家陣資金趁長假前搵機會追落後亦唔出奇。



內險板塊表現亦唔失禮，中國人壽(02628)升3%、中國平安(02318)漲2.3%、中國財險(02328)及中國太保(02601)同樣升逾2%，整體氣氛唔錯。大行高盛最新發表報告表示，內險股將於未來兩星期公布首季保費收入及業績，預期新業務價值及銷售增長表現雖有好有壞，惟估計行業可受惠近期股市表現，料首季盈利及帳面價值增長強勁。



策略上，內銀及內險都屬中資金融股，本來「同聲同氣」，且就算兩者唔同步，通常都係見內銀跑慢過內險少少，而鮮見後者跑輸，故內銀既然有運行，咁不妨亦搵番隻水水內險股博一博。



另外，教育股雖然已自低位反彈不少，但近排再藉利好消息出台而炒上。繼中央早前提出就實施中國特色高水平高職學校和專業建設計劃作出部署後，教育部近期再提出完善扶持政策，板塊應聲彈出並增加市場注目度，睿見教育(06068)周二升12.4%、楓葉教育(01317)升9%、宇華教育(06169)升5.7%、新高教(02001)升4.3%，好不熱鬧。



以圖論勢，睿見及楓葉都係4月初破位而上，走勢較靚仔，難怪成為資金力捧對象。睇番睿見股價已上破多條主要平均線，MACD牛叉重新擴闊，9日RSI為78進入超買區，可順勢跟進，短線見5元關非難事，跌穿4.4元止蝕。



楓葉亦已上破去年11月高位阻力，多條主要平均線順序向上，中線走勢向好，目標睇5.4元，止蝕位4.3元。

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