【名家筆陣】鄔必偉：Uber矚目上市　估值偏貴

最近多家媒體爆出美國最大的召車App公司Uber於5月第二周上市，計劃集資100億美元，發行價在48至55美元之間，估值最高達1,000億美元，較早前市傳的1,200億美元低。筆者認為，雖然這次定價下降主要是和之前排名第二的召車App公司Lyft上市之後持續暴跌有一定關聯，但核心還是與商業模式和盈利能力有關。



美國第二大召車App公司Lyft於3月29日在美國上市，招股價是72美元，開盤在88美元附近，然後一路暴跌，最低跌破60美元。短短九個交易日，較開市價跌逾30%，在這個規模的上市公司中並不常見。於是Uber的高層和承銷商為避免出現類似情況，就主動下調招股的區間，有助上市後股價表現。



但筆者依然認為，Uber的整體估值還是偏貴了。雖然，召車App很大程度上改變了全球的出行模式，也大大方便了所有用戶，但目前為止，無論是Uber還是中國的滴滴出行，都還沒有找到令人信服的商業模式。



從個人的理解而言，召車App是第一步，而當5G時代來臨的時候，大概就是自動駕駛了，但是召車App平台如果類似內地目前滴滴出行自建車隊的模式，那肯定是一個倒退，這無非就是一個效率更高的出租車公司，何來那麼高的估值呢？如果完全像Uber這樣，平台的營收是否能持續高速增長，也是一個問號。



當然，滴滴出行早前遇到的安全及管理問題，相信Uber也會遇到。坦白說，從滴滴在中國的實踐來看，我對召車App的盈利能力抱有很大的懷疑，作為市場最大、最有用戶需求的中國，都很難達到盈利水平，即使達到盈利水平，整體規模亦有限。那麼在其他國家，更難想像能獲得更高的利潤。



再者，Uber對本地出租行業具衝擊作用，故Uber在每個國家的擴張都會遇到非常強的監管，這也制約整體營收和利潤擴張。也許要等到自動駕駛來臨的時候，隨着效率和車輛保養管理能力的提升，才是召車App新時代的來臨。



富途證券國際(香港) 鄔必偉

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