黃國英：玩上落市會錯失大浪

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，一日升一日跌，牌面當然是偏好，畢竟標普500指數距離歷史高位只差一步，連高盛(GS)業績後回落也動搖不了氣氛。不過，迎戰的最好策略，還是精選一些心水股份，控制住組合槓桿，全力炒股不炒市便算。自己參與的幾個市場，根本就是榮辱互見，牛熊並存，要推敲指數的方向，其實並不容易。



對比美股準備破頂的氣勢，恒指是有不如，有些機會轉向成短線上落市。自己從來對炒上落市興趣不大，回報低又精神緊張。就當恒指是29,700至30,300點之間反覆，如果要玩高沽低揸，每次可能賺二三百點，執行上還要是接近完美才做得到，因為高低位很大機會一瞬即逝，要睇到實，又怕隨時破位一棍飛到無雷公咁遠，止蝕不及就贏埋唔夠輸。



何況玩上落市的心態，會成為錯失大浪的主因。無謂針對25,500點睇淡的一班，去到27,000點左右的時候，不少人就算不以為氣數將盡，至少也在博轉為上落市，結果就一直升到唔信。博中大趨勢順勢而行，才是賺錢的黃金時間。



上落市期間可以細注落park，保持觸覺等突破，但最好不要高沽低揸，只應該做心水的一邊，睇好就買，睇淡就沽，又沽又買只會精神分裂，失去信念，到趨勢出現時就無法把握。



自己有偶然做淡，不過對比手上的持倉，淡倉數目是遠遠不及，純粹是貪方便做對沖減低風險。一般投資者沒有一個核心持倉的話，其實簡簡單單博單邊便可以。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

