富蘭克林鄧普頓：印度大選無礙投資信心

富蘭克林鄧普頓新興市場股票團隊在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，印度春季大選蓄勢待發，國內政黨民粹主義言論俱增，或引發某些投資者的重重擔憂。在印度大選之前，我們已預料參與競選的政黨會為謀求權力而廣布民粹主義言論，今年也不例外。大選將於今年4月和5月舉行，已看到不少旨在吸引印度廣大農村社區的宣言和承諾，包括：免除農業貸款、給予補貼和提供失業津貼。



然而，自2014年以來，印度總理莫迪實施一系列政策，為印度增長道路提供了支撐，足以承受任何短期挑戰。



這些政策包括引入商品及服務稅(GST)、修訂破產法及「印度製造」(Make in India)倡議，幫助印度成為2018年增長最快的主要新興市場經濟體，國內生產總值(GDP)增長達7.3%。



我們相信，無論選舉結果如何，任何新政府實施激進民粹主義政策的空間都很小，因為政府要依賴印度儲備銀行(Reserve Bank of India)平衡預算赤字。無論是誰組建新政府，他們都不太可能會對立法做出任何重大改變。



如果莫迪連任，印度的經濟發展預計不會有太多實質性變化。即使莫迪沒有直接當選，由他領導的印度人民黨(BJP)很可能仍在組建新政府方面發揮一定作用，或會成為聯合政府的一部分。



事實上，印度正在處於盈利增長的轉捩點。於過去幾年，印度受到去貨幣化、商品及服務稅的實施，以及不良貸款負面新聞的影響，企業盈利增長一直充滿挑戰。我們認為，盈利​​增長可逐步改善，這將形成對股市的支撐。



從長期來看，我們相信投資印度的理由依然充足，因為其基本面表現穩健，加上長期增長驅動因素，讓我們有理由看好印度。預計印度2019年GDP增長率仍將保持在7.5%的相對強勁水平，2020年更預計達到7.7%。反之，中國經濟今年和2020年的增長率，預計將會放緩至6.2%。



印度持續受惠於長期增長驅動因素，包括有利的人口結構、基礎設施投資、城市消費增長和收入水平提高。



以目前情況來看，消費應在一定程度上有助印度未來發展，到2030年，國內消費有望帶來6萬億美元(約46.8萬億港元)商機。減少稅收和增加政府支出，以及增加私營部門資本支出(Capex)，這些審慎明智的政策組合應能進一步維持經濟增長。



儘管在大選前，可看到市場對印度股票一定的避險情緒，但相信仍有理由投資印度。即使選舉結果出人意料，我們相信，不確定性的影響將是短期的，因為基本面仍會保持穩定。

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