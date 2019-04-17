銀行界倡人幣拆借谷資金池

人民幣匯價近年表現疲弱，香港離岸人民幣資金池規模較高峰期已少了約一半，中國工商銀行(亞洲)管理層透露，業界曾向中國人民銀行提議，透過人民幣拆借或跨境資產轉讓，向香港離岸人民幣市場注入流動性，相信當人民幣國際化步伐加速，資金流入香港將成大勢。



香港人民幣資金池由2014年約達1.2萬億元人民幣，減至目前約6,000億元人民幣。工銀亞洲機構業務部總經理殷勤軍表示，自2015年「八一一小匯改」後，人民幣國際化步伐放緩，業界希望人行能提供更多流動性，惟涉及資本市場開放舉措，當局仍在考慮中。



工銀亞洲2018年多賺6.57%至82.78億港元。該行副行政總裁顧旋表示，零售業務年內保持良好增長勢頭，利潤貢獻提升至逾一成，中間業務收入按年增13%，期望今年可保持相若的增速，但不會預設具體的指標。



不過，受中美貿易戰影響，資產質素有轉差迹象。該行副主席、執行董事兼行政總裁武龍表示，有客戶受貿易訂單影響，出現營運困難的情況，該行去年壞帳水平略高於同業，但僅屬階段性的問題，客戶有充足的抵押品下，形容銀行「有風險、無損失」，相信今年情況會改善。



今年初工銀亞洲獲母行工商銀行(01398)增資10億美元，武龍解釋，香港金融管理局去年將該行納入六間本地系統重要性認可機構(D-SIB)之一，增資旨在為滿足監管當局對資本充足率的要求，增資後會多元化發展業務。截至去年底，該行一級資本充足率為17.94%。



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