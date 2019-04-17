陳錦興：恒生銀行增長夠穩健

英皇證券研究部聯席董事陳錦興在東方產經「專家點評」專欄表示，恒生銀行(00011)自年初跟隨大市反彈，表現不俗，股價近期突破200元水平。恒生是營運非常出色的本地銀行之一，股東回報率持續高於同業，近年在科技應用及財富管理等領域亦轉趨積極。雖然香港經濟今年有放緩壓力，但就業及消費仍穩健，加上樓市復甦、中美貿易前景正面及同業拆息高企，預期恒生盈利增長理想。



季結過後，香港銀行同業拆息持續上升，隔夜拆息升至1.81厘，而供樓按揭相關的1個月拆息則至1.98厘，兩者正逼近兩厘。隨着銀行體系結餘逐步回落至500億元水平，拆息處於較高水平將是常態，這對恒生十分有利，因為其存款基礎強，是同業中主要拆出資金的一方，拆息上揚將有利其利息收入及擴闊息差。



去年該行的非利息收入只增加4%，為112億元，下半年投資氣氛轉弱影響較大。不過，恒生已積極加強財富管理業務包括保險、資產管理等，亦引入更多科技元素拓展業務及市場，特別是年輕中產，預期非利息收入增長今年會有更強表現。去年淨利息收益率改善24個基點至2.18%，貸款及存款均有穩健增長。



恒生繼續維持雄厚資本實力，於去年底，其普通股權一級資本比率為16.6%，一級資本比率為17.8%，總資本比率為20.2%，三項指標均改善，反映其整體營運效率佳。在市場環境轉穩、投資氣氛向好及拆息走勢有利等支持下，預期恒生仍可保持15至20%盈利增長。建議可於202元吸納，目標價220元，止蝕185元。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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