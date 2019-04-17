沈振盈：假期過後　好淡對決

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「大師教路」專欄表示，復活節假期前港股走勢反覆，連續兩天高低波幅逾400點，周一出現高開低收情況，周二卻又低開高收。好友的看法，自然會認為是市底強，大漲小回，跌幅有限；淡友的看法，又會覺得高位有阻力，回吐壓力漸增。相信好淡的對決，要到長假期後回來才有分曉。



現時市場主流的看法，已經一面倒向好，就算出現回調，也認為只是急升後的正常調整，應該趁低吸納。看好的理由仍是憧憬中美貿易談判可以達成協議，美國貨幣政策繼續由緊變鬆，內地繼續放水推動A股上升。就算股市已累積了頗大升幅，基本因素仍是疲弱，也不用擔心、不用理會，因為央行政策及資金可以抵抗一切。



然而，事實是否真的會一如好友之主觀願望般出現呢？不斷的寬鬆真的是靈丹妙藥，可以無堅不摧？不斷的扭曲只會令形勢更加惡劣，令疲弱的經濟狀況病情更加嚴重。



現時不同的市場分歧，正正反映出資金在股市進取之餘，並不是真心的Risk on，只不過因為超級「羊群效應」，令到資金不能不跟。口裏說一套，實際上又行另一套。小投資者要明白箇中因由，勿對眼前的升勢信以為真，因而掉以輕心！股市如是，樓市如是，要講的已講了多次，收到與否一切隨緣。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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