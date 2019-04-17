鄺民彬：水泥股受惠量價齊升

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，周一晚美股偏軟，港股周二跟隨美股低開，其後中資金融股發力，帶動恒指重上30,000點關口，全日升319點收報30,129點，主板成交1,042億元。



人行重啟逆回購，市場憧憬內地維持寬鬆貨幣政策，內銀股做好，建行(00939)升3.9%，工行(01398)漲3.1%。內險股強勢，平保(02318)及中國人壽(02628)走高2.3至3.1%。



水泥企業相繼發盈喜，中國建材(03323)預期截至3月底止首季純利大幅增加，主要由於金融資產公允值大升及主要產品水泥價格上漲。亞洲水泥(00743)同樣受惠於產品平均售價上升，預期首季純利按年增長約70至90%。



事實上，內地今年首季挖掘機及重卡銷量強勁，反映基建施工加快，水泥需求亦隨之向上。踏入4月旺季，內地天氣持續好轉，工程進度再次提速，支持水泥價格向上。內地水泥自四月開展加價潮，上海、南通和蘇錫常地區水泥價格每噸上調20至45元人民幣。投資者可留意中建材，以捕捉華東地區漲價潮。



高等教育股近期再有利好政策消息出台，其中教育部印發《職業教育改革成效明顯的省(區、市)激勵措施實施辦法》的通知，明確五年內建立完善省內職業教育跨部門協調工作機制，推進政府和社會資本合作模式，並鼓勵有條件的企業舉辦高品質職業教育。



職業教育為今年教育股重點政策主題，政策目標將職業教育市場將公營主導改革成社會多元辦學，擁有不少職業教育資產的中教控股(00839)及民生教育(01569)料會受惠。



展望後市，除了中美貿易談判消息之外，中國首季GDP、工業生產及零售銷售等經濟數據亦是影響大市走勢的關鍵因素。另一方面，投資者亦關注美國經濟情況，注視本周公布的美國聯儲局褐皮書、3月零售銷售及4月製造業PMI，恒指初步支持位在20天線(29,488點)。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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