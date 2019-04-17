中國銀河國際：銷情回暖　關注比亞迪

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，根據乘聯會發布的最新數據顯示，中國3月份廣義乘用車零售銷量達到178萬輛，按年減少12%，銷量連續第十個月下跌，較2月份銷售顯著增長48%。今年第1季度全國乘用車銷量達到507.8萬輛，按年跌10.5%。



從車款看來，3月份各大車款種類均下跌，其中SUV按年下跌12%、轎車跌12%、MPV跌20.2%；從車型等級來看，豪華車款保持前期正增長，3月增速7.5%，主流合資品牌表現較強。3月份新能源汽車批發量達到11.1萬輛，按年增長100.9%。其中，A級電動車佔整體銷量55%，增長質量較高。今年第1季度，新能源汽車總批發量為25.4萬輛，增長117.8%，保持了前期的增長優勢。



我們認為，汽車市場短期利淡消息出盡，農曆新年後銷量開始回暖，預期4月份汽車銷量的增幅較3月份改善。由4月1日起，由於製造業增值稅率向下調整3個百分點，進口中高檔品牌汽車的銷售價出現不同程度的下調，4月份豪華汽車消費有強力的政策支持。近期中美貿易摩擦趨於緩和，企業稅下降，將緩慢推動汽車消費市場回暖，預期全年將出現先低後高的走勢。



風險方面，人均收入不如預期，仍是主要利淡因素。不過，我們認為汽車行業啟動了反彈的行情，對行業整體給予推薦評級，個股方面，建議關注受惠日系汽車強周期的廣汽集團(601238.SH)及比亞迪(002594.SZ)。

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