歐股收市做好　Zalando急漲逾一成

歐股收市做好。英國富時100指數收報7,469點，升33點或0.44%；法國CAC指數收報5,528點，升19點或0.36%；德國DAX指數收報12,101點，升81點或0.67%。



個股方面，德國線上零售商Zalando股價全日升10.59%，該公司預期今年首季錄得經營利潤。



意大利銀行UniCredit與美國有關當局就涉嫌違犯制裁達成13億美元的和解。UniCredit股價收市上漲3.2%。



招聘巨頭Hays預警對宏觀經濟前景十分審慎，股價受拖累跌2.64%。



數據方面，歐洲經濟研究中心(ZEW)數據顯示，歐元區4月ZEW經濟景氣指數由3月負2.5，續升至4.5，連升5個月，重返正值並已連升5個月，遠高於市場預期的1.2。不過，經濟現況指數由3月負6.6，急降至負13.2。

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