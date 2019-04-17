姚遷：增量資金進場　A股前景看俏

中資基金經理姚遷在東方產經「專家點評」專欄表示，今年以來，A股持續上揚，加上剛公布了大超預期的第1季金融數據，市場普遍預期內地經濟正在回暖企穩，這顯然是利好A股。



4月13日人行副行長陳雨露在美國華盛頓出席第39屆國際貨幣與金融委員會(IMFC)會議時指出，中國股市正出現見底和復甦的迹象。隨着國際投資者進行多元化的證券投資，以及中國進一步開放債市和股市，去年外國證券投資流入量達到破紀錄的1,200億美元。



由於以人民幣計價的資產愈來愈多地被納入國際指數，外國資金流入正在增加。近日MSCI雖表示推遲轉換A股納入指數的日期，但不影響MSCI提升A股納入因數的實施節奏。早在3月1日，MSCI明晟公司表示，將擴大中國A股在MSCI全球基準指數中的納入因數，通過三步將A股在MSCI相關指數中的比重從5%提升到20%。



5月份的半年度指數審議將納入因數提升至10%，預計此舉為今年5月帶來的增量資金將達到244億美元，即約1,644億元人民幣。



其實要投資內地產業，還有一個很方便的市場，那就是香港股市。例如近年來中國的電影和娛樂行業興起，有興趣的投資者也可留意相關的港股。



隨着內地市民消費力持續增強，對娛樂消費的追求也快速上升，為行業帶來了轉型及升級換代的機遇。加上有國策支持，內地娛樂板塊成為近年其中一個備受注目的目標。根據IR中國的報告，目前內地約有14萬家線下音樂實體娛樂場所，市場規模3,884億元人民幣，按年增長約12%，音樂的主力消費群愈來愈年輕。



內地歌舞娛樂行業近400位產業代表早前齊集上海，研究探討行業的升級之路，是次活動由諾笛聯盟承辦。作為MEGAEXPO(01360)旗下的公司，諾笛聯盟是內地首家線下音樂實體產業服務平台，為音樂實體店、自助音樂KTV、音樂式餐館等提供全方位解决方案，包括管理諮詢、場地裝修、市場策劃和推廣，及供應鏈管理和金融服務等。平台服務的逾千間會員，業務遍布內地200多個城市。



值得留意的是，單就其市場推廣及顧問服務，諾笛聯盟去年便為MEGAEXPO帶來1.39億元的收入及1.14億元利潤，毛利率高達82%，可見諾笛聯盟已成為MEGAEXPO的新增長動力。



截至去年底止上半年業績，MEGAEXPO收入創歷史新高的2.82億元，按年大增284%，毛利則大增291%至1.87億元。集團年初宣布派股每股1港仙，是上市以來首次派息，此說明其對業務發展前景充滿信心。集團已建議改名為「諾發集團控股」，以更貼切反映其未來發展方向。相信受惠國策的支持，集團收益及會員數目將保持上升，發展前景亮麗。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)

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