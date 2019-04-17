黃坤旗下東方明珠再擬賣盤

黃坤曾擔任主席的東方明珠石油(00632)再擬易主！繼2018年擬出售公司控股權予北方石油失敗後，該公司昨晚宣布，向新華石油及東方明珠副主席樊麗真全資擁有的Noble Pioneer Limited合共配售90億股新股，相當於東方明珠經擴大後股本約73.49%。



而新華石油計劃提出全面收購，每股作價0.0422元，較東方明珠停牌前股價0.122元，顯著折讓約65.41%。



該公司通告並指出，是次向新華石油及Noble Pioneer分別配售73億及17億新股，每股作價0.02元，較東方明珠停牌前的股價折讓約83.61%，涉及資金分別為1.46億元及3,400萬元。



交易完成後，新華石油將會持有東方明珠經擴大後股本約59.61%，因而需提出全面收購。

東方明珠通告又顯示，該公司現有法定股本為200億元，分為2,000億股每股面值0.1元的股份。



不過，該公司細則第十二條規定不得折讓發行任何股份，同時百慕達註冊成立的公司不可以低於股份面值的價格認購，故該公司建議進行股本重組，將每股已發行股份面值由0.1元減至0.01元，之後股份一拆十，待新華石油完成認購，再將股份二十合一。



此外，前主席黃坤透過Charcon Assets Ltd.現時持有7.04億股東方明珠，為公司主要股東，但新華及Noble之認購事項完成後，黃坤於東方明珠的股權將被攤薄而被視為公眾股東。



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