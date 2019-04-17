袁沛儀：市況偏靜　避險貨幣整固

交通銀行香港分行策略師袁沛儀在東方產經「專家點評」專欄表示，英國與歐盟一致同意延長脫歐限期至10月底，但這也意味着英國需要參與在5月下旬舉行的歐洲議會選舉。按愛爾蘭總理表示，若英國未有參與，則須於6月1日在無協議下脫歐，因此料英鎊短線在1.30至1.3190區間上落，但後市仍不明朗。



歐元區零售銷售增長略見回升，加上油價也溫和增長，料周三晚公布的通脹數據略優於前值，支持歐元短線中性偏強，料在近周高位1.13附近靠穩。



美國消息面淡靜，加上歐系貨幣整體上落幅度有限，料美匯指數在97膠着。全球股市乏力抽升，加上長假期將至，料交投量回落下，市況淡靜，避險情緒繼續在低位徘徊；美元兌日圓仍在3月初以來的區間109.70至113.20上落，美元兌瑞郎在0.9950至1.0050區間整固。



至於商品貨幣，澳洲基本面疲弱，通脹在樓價萎縮下面臨放緩風險，澳元下望0.7050；紐元亦然，料下試0.6720。然而，油價穩步上升，本應利好加元，但美元靠穩下，美元兌加元下行空間有限，1.3250見支持。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

