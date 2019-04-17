盧曉暘：日圓料持續弱勢

外匯分析師盧曉暘在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美匯指數一直往下跌，在周四才出現明顯反彈，但及至周五美匯已跌破一周新低，估計美匯短期仍在下跌行情之中，美匯仍像在形成頭肩頂右肩形態，不排除未來兩周美指仍是偏弱的走勢，下跌的目標可先留意下一級支撐96.40至96.50水平。



據彭博周一報道，歐美雙方一周前相互威脅加徵關稅之際，歐盟方面同意開始與美國進行貿易談判，令歐元從近期低點反彈。市場現時正關注周四將公布的歐元區PMI數據，如數據有改善，將進一步推動歐元往上拉升。



技術上，上周歐元往上突破1.1287之後，中線歐元轉勢向上的機會率增加可少，首目標可參考1.1375；除非歐元短期內轉向跌破1.1275，否則估計歐元短期內仍有力往上再衝一段。



另外，雖然港股在30,000點之上開始出現沽壓、滬綜指也正形成短期頂，但標普500指數上周以來續創新高，而且仍沒回調迹象，令套息貨幣日圓持續偏弱，估計美元兌日圓短期仍有再度上破機會，短線目標可參考112.55；除非跌破上周底部111.60，才否定線短看好的立場。

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