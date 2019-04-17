海航港附屬陷債務危機　14億貸款未支付到期利息

海航集團旗下的香港上市公司CWT International(00521)周二(16日)宣布，未能支付融資協議到期的利息及費用約6,300萬元，貸款人表示本金14億元的所有貸款連同利息立即到期應付，若CWT周三上午9時正前未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權安排接管CWT抵押的資產，抵押品佔公司資產「極大部分」。CWT股份將繼續暫停買賣，直至進一步刊發有關事宜更新的內幕消息公告。



CWT刊發通告，指2018年9月29日與若干貸款人訂立一項融資協議，取得上述貸款。不過，CWT到周二未能償還已到期及應付的應計利息及若干費用，融資協議出現違約。



該貸款人已向CWT發出要求支付逾期款項通知書，並表示本金14億元的所有貸款連同應計利息，以及根據融資協議應計或未償還的所有其他款項，應立即到期應付。貸款人更表示，如果公司未能在周三上午9時正前償還所欠金額，貸款人將在毋須另行通知公司的情況下，執行抵押權取得所有已抵押資產的管有權，並會就有關資產指派一名接管人及經理人。



通告披露，該等抵押品包括，從事物流服務、商品貿易、工程服務及金融服務的全資子公司CWT Pte. Limited的控股公司之100%股權；以及位於英國和美國的投資物業，及內地高爾夫球場。這批抵押品佔了CWT總資產之極大部分。



與此同時，CWT公布，旗下一家全資子公司有一項截至周二為止欠款約7.66億元的有期貸款融資，已經因為上述違約事項，觸發交叉違約。因為根據協議，如果CWT Pte. Limited控股公司的股權被債權人採取執法行動，CWT業務將受到相當影響。而該等股權若被出售，可能導致CWT Pte. Limited及其附屬公司，違反若干貸款融資的立約契諾。



CWT稱，已確認公司總資產價值超過上述未償還貸款及相關金額的總和，及申明「基本業務在重大方面維持不變」。該公司表示一直積極與相關貸款人磋商，以研究及落實償還融資協議下應付款項的其他安排。



●港航委鍾國頌任主席

根據CWT業績顯示，公司去年全年錄得股東應佔虧損約5.57億元，按年盈轉虧。



另一邊廂，同屬海航集團的香港航空周二舉行特別股東大會，通過新董事任命決議，由去年8月辭任港航董事的鍾國頌出任主席，與其他新董事即時控制董事局，並且與現有的管理層合作。決議獲得港航控股股東香港航空諮詢服務公司和Frontier Investment Partner的全力支持。



該等控股股東發表聲明，指「重振後的團隊」將制訂計劃，以確保持公司今後的財務穩健性；同時已聘請包括核數師及法律顧問的獨立專業人士及機構，對港航財務狀況進行第三方調查及評估。團隊將尋求解決括關聯方交易在內的部分遺留問題，亦將探討引入新投資等方案的可能性，並表示港航航班、乘客或員工均不受影響，公司營運一切如常。



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