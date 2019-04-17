國泰貨運連跌5個月　恐繼續受壓

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜節節下跌的國泰航空(00293)公布，今年3月貨運量按年下滑2.5%，連跌5個月，今年首季更累挫近半成。證券界人士認為，中美貿易戰及市場競爭加劇下，相信國泰貨運業務短期內繼續受壓。



該公司公布，國泰航空及國泰港龍航空今年3月運載的貨物及郵件合共18.51萬公噸，按年錄顯著跌幅，同時月內運載率下跌2.2個百分點至68.5%。今年首季的載貨量下跌4.9%，運力亦減少0.2%。



與此同時，儘管3月份兩家航空公司載客量按年上升2.5%，惟乘客運載率下跌1.3個百分點至83.9%。國泰航空商務及貨運董事林紹波表示，3月份載客量未能追上運力增幅，商務艙及經濟艙的收益率亦受壓。



他補充，貨運方面，貨運量及收益率按年跌勢持續，香港及中國主要市場運載貨品至地區及長途航點的表現僅輕微改善。集團又指，繼續密切留意中美貿易談判發展對全球貿易走勢的影響。



對於國泰貨運業務跌勢未止，信誠證券聯席董事張智威表示，在環球經濟前景不明朗、中美貿易紛爭仍未解決下，對國泰貨運前景不樂觀，料持續下跌的機會大。他續稱，在激烈市場競爭下，國泰客運亦僅錄輕微升幅，即使計劃收購廉航業務，短期內料難以帶來協同效應，整體而言，國泰經營前景仍然困難。



事實上，國泰去年度業績顯示，燃油對沖再錄虧損14.45億元，過去5年更累蝕逾256億元。



集團主席史樂山早前便預警今年營商環境仍充滿挑戰，預期美元強勢，加上地緣政治紛爭，以及環球貿易局勢緊張所帶來的不明朗因素，均不利客貨運需求，當中以長途航線的經濟客艙受最大影響，這些因素將使客運及貨運業務受壓。

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